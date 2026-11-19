На территории республики объявлен режим ракетной опасности. Об этом предупредил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Известно, что аналогичный режим под вечер также ввели в Оренбургской области, Татарстане и Удмуртии.

Временно не принимает и не выпускает воздушные суда уфимский аэропорт.