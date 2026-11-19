В уфимском аэропорту вновь временно запретили вылет и прилет воздушных судов, об этом сообщает Росавиация. Также временно закрыты воздушные пространства в соседних регионах – в Татарстане, Удмуртии и Оренбурге.

Напомним, на территории республики утром объявлялась беспилотная опасность и уже закрывали аэропорт.