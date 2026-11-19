Республику Башкортостан представляют две модели из Уфы, которые стали победителями национального конкурса Face of Bashkortostan-2026, — Розалия Низамова и Тамерлан Байгазин. На финальном шоу Розалия с Тамерланом продемонстрируют национальные башкирские костюмы от БХП «Агидель».
На протяжении 10 дней участники проекта находятся в модельном лагере, где у них проходят различные мастер-классы, фото и видеосъемки, большое количество показов от азиатских дизайнеров. Также в рамках конкурса они будут участвовать в большом параде стран в центре Сеула.
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