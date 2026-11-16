Самыми необычными стали выступления юных и пожилых участников. В преддверии Дня матери Зарина Габбасова из Альшеевского района вместе с четырехмесячной дочкой на руках исполнила композицию «Әсә наҙы» («Нежность матери»). Этот номер молодой маме специально для второго тура «Баика» поставил хореограф Азамат Каримов. В итоге этот трогательный дуэт не остался незамеченным – пара завоевала третью премию.
Еще одна молодая мама — руководитель и солистка ансамбля «Ағиҙел һылыуҙары» из Белорецка Наргиза Даниленко только выписалась из роддома и приехала на гала-концерт. Ребенку еще даже не успели оформить свидетельство о рождении, только подали документы, а он уже вдохнул воздух танцевального праздника и закулисной суматохи.
— Я была в шоке, спрашиваю у нее: «А это стоит того?». Наргиза ответила, что мечтала выйти на эту сцену, стать лауреатом конкурса, — рассказывает руководитель проекта «Байык» Рита Уметбаева. — Это доказывает, что наш проект привлекает все больше людей к занятиям танцевальным искусством. «Байык» завоевал признание зрительской аудитории и стал по-настоящему всенародным конкурсом, который притягивает всех, независимо от возраста, уровня подготовки и физических возможностей.
Из Учалинского района приехали участницы возраста 60+, многие из них – матери воинов СВО, среди них есть и те, у кого сыновья погибли. Специального приза имени аксакала башкирского танцевального искусства Ратмира Бадретдинова удостоен пожилой участник – 71-летний Гумер Кашкаров из Зилаирского района за танец «Түңгәүер байығы» (хореограф Азамат Каримов).
— Когда матери воинов — участников СВО зажигательно станцевали «Ритайым» под аккомпанемент гармошки, зал аплодировал стоя. Эти женщины не сломались, они объединились, создали ансамбль, помогают другу другу, шьют вместе костюмы, ставят танцы, выступают, — продолжает Рита Уметбаева. — У танцора Гумера Кашкарова, который приехал с больной ногой, прихрамывая, спрашиваю: «Олатай, ну зачем вы так рискуете?», а он мне отвечает, что приезжает сюда не просто танцевать, а почувствовать неповторимую атмосферу единства и взаимной поддержки, а также гордости за Башкортостан, за его уникальную культуру и богатый духовный мир и неиссякаемую внутреннюю силу наших соотечественников.
В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более тысячи танцоров из Башкортостана, Татарстана, Челябинска, Самары, Магнитогорска, Сатки, Миасса, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее активными были представители Зилаирского, Учалинского, Абзелиловского, Иглинского, Альшеевского, Баймакского, Хайбуллинского районов, а также столицы нашей республики. В этом году в гала-концерте приняли участие порядка 500 человек.
— Многие участники «Байыка» приезжают к нам из далеких сел и деревень, где нет даже клубов, но они собираются в актовом зале школы или у кого-то дома, создают танцевальные коллективы, придумывают новые номера, репетируют и отправляют заявки на наш конкурс. Вот еще уникальный ансамбль «Йәшлек» из Караидельского района, руководитель которого Рафиля Мунирова воспитала целую плеяду танцоров разных возрастов. А какие колоритные у них костюмы, они отражают богатую историю Караидельского района. Отрадно, что много участников приезжает к нам из других регионов России. К примеру, ансамбль из села Хасаново Самарской области — родины башкирской писательницы Хадии Давлетшиной, они выступали с номером «Урнаш» (схож с нашим «Ритайымом») — этот башкирский танец исполняли девушки разных национальностей. Им удалось передать ритмику, характер, уникальную манеру башкирского танца и зрителям это очень понравилось. Танец — это не только язык красоты, но и «язык мира», который способен объединять людей, народы и национальности, — прокомментировала руководитель проекта.
Среди фольклорных ансамблей Гран-при удостоены ансамбль народного танца «Таштүрә» (Зилаирский район, руководитель Г. Арсланова, хореограф Ф. Асадуллин), ансамбль народных танцев «Биҙәктәр» (г. Стерлитамак, руководитель П. Мартьянов, хореограф Р. Габитов), ансамбль народных танцев «Йәшлек» (Караидельский район, руководитель Р. Мунирова, хореограф Ю. Зайнышева), ансамбль «Әхирәттәр» (Учалинский район, руководители и хореографы Д. и Г. Хилажевы), фольклорный ансамбль «Зарифа» (Баймакский район, рук. Р. Халикова, хореограф Н. Халикова), народный ансамбль народного танца «Айтуган» (Уфа, руководитель А. Сайфуллина, хореограф А. Зубайдуллин), Образцовый ансамбль народных танцев «Дуҫлыҡ» (Уфа, рук. С. Батыршина, хореограф Я. Бикбаева).
Победителями в номинации «Соло» стали Вадим Бадретдинов из Салаватского района (танец «Маршрут», хореограф Салават Искужин), Ынйы Баширова, также из Салаватского района (танец «Һай, килен», хореограф Сулпан Асҡарова), Луиза Хамматова из Зилаирского района (танец «Ҡымыҙға мәдхиә», хореограф Г. Асадуллина).
В этом году в отдельной категории соревновались участники из других регионов. Так, победителями в номинации «Парные ансамбли» стал коллектив из Магнитогорска «Йәшлек» (танец «Мираҫ», хореограф Дамир Ибрагимов, руководители Радик и Лилия Халиловы). В номинации «Соло» гран-при удостоился Алмаз Саетов из Магнитогорска (танец «Башкирский марш», хореограф Ривхат Саттаров, руководитель Радик Халилов). В номинации «Дуэт. Трио. Малые ансамбли» победу одержали Динар Салихов, Азиз Габитов, Марат Гиниятуллин, Надир Тажитдинов из города Миасса Челябинской области (танец «Фронтовиктар», хореограф Раис Низаметдинов, руководитель Айгуль Амирова).
Победа в номинации «Лучший постановщик года» и приз в 100 тысяч рублей достались Юлии Зайнышевой из города Учалы. Остальные финалисты стали лауреатами I, II, III степени телевизионного конкурса исполнителей башкирского танца и получили именные подарки проекта «Байык».
Организаторами танцевального проекта выступили ТРК «Башкортостан» РБ и министерство культуры РБ.
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