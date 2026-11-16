Самыми необычными стали выступления юных и пожилых участников. В преддверии Дня матери Зарина Габбасова из Альшеевского района вместе с четырехмесячной дочкой на руках исполнила композицию «Әсә наҙы» («Нежность матери»). Этот номер молодой маме специально для второго тура «Баика» поставил хореограф Азамат Каримов. В итоге этот трогательный дуэт не остался незамеченным – пара завоевала третью премию.

Еще одна молодая мама — руководитель и солистка ансамбля «Ағиҙел һылыуҙары» из Белорецка Наргиза Даниленко только выписалась из роддома и приехала на гала-концерт. Ребенку еще даже не успели оформить свидетельство о рождении, только подали документы, а он уже вдохнул воздух танцевального праздника и закулисной суматохи.

— Я была в шоке, спрашиваю у нее: «А это стоит того?». Наргиза ответила, что мечтала выйти на эту сцену, стать лауреатом конкурса, — рассказывает руководитель проекта «Байык» Рита Уметбаева. — Это доказывает, что наш проект привлекает все больше людей к занятиям танцевальным искусством. «Байык» завоевал признание зрительской аудитории и стал по-настоящему всенародным конкурсом, который притягивает всех, независимо от возраста, уровня подготовки и физических возможностей.

Из Учалинского района приехали участницы возраста 60+, многие из них – матери воинов СВО, среди них есть и те, у кого сыновья погибли. Специального приза имени аксакала башкирского танцевального искусства Ратмира Бадретдинова удостоен пожилой участник – 71-летний Гумер Кашкаров из Зилаирского района за танец «Түңгәүер байығы» (хореограф Азамат Каримов).

— Когда матери воинов — участников СВО зажигательно станцевали «Ритайым» под аккомпанемент гармошки, зал аплодировал стоя. Эти женщины не сломались, они объединились, создали ансамбль, помогают другу другу, шьют вместе костюмы, ставят танцы, выступают, — продолжает Рита Уметбаева. — У танцора Гумера Кашкарова, который приехал с больной ногой, прихрамывая, спрашиваю: «Олатай, ну зачем вы так рискуете?», а он мне отвечает, что приезжает сюда не просто танцевать, а почувствовать неповторимую атмосферу единства и взаимной поддержки, а также гордости за Башкортостан, за его уникальную культуру и богатый духовный мир и неиссякаемую внутреннюю силу наших соотечественников.

В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более тысячи танцоров из Башкортостана, Татарстана, Челябинска, Самары, Магнитогорска, Сатки, Миасса, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее активными были представители Зилаирского, Учалинского, Абзелиловского, Иглинского, Альшеевского, Баймакского, Хайбуллинского районов, а также столицы нашей республики. В этом году в гала-концерте приняли участие порядка 500 человек.

— Многие участники «Байыка» приезжают к нам из далеких сел и деревень, где нет даже клубов, но они собираются в актовом зале школы или у кого-то дома, создают танцевальные коллективы, придумывают новые номера, репетируют и отправляют заявки на наш конкурс. Вот еще уникальный ансамбль «Йәшлек» из Караидельского района, руководитель которого Рафиля Мунирова воспитала целую плеяду танцоров разных возрастов. А какие колоритные у них костюмы, они отражают богатую историю Караидельского района. Отрадно, что много участников приезжает к нам из других регионов России. К примеру, ансамбль из села Хасаново Самарской области — родины башкирской писательницы Хадии Давлетшиной, они выступали с номером «Урнаш» (схож с нашим «Ритайымом») — этот башкирский танец исполняли девушки разных национальностей. Им удалось передать ритмику, характер, уникальную манеру башкирского танца и зрителям это очень понравилось. Танец — это не только язык красоты, но и «язык мира», который способен объединять людей, народы и национальности, — прокомментировала руководитель проекта.