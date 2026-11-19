О чем проект?

Медиапроект «Счастье быть нужным» реализуется Башкортостанской региональной общественной организацией «Деловые женщины России» за счет средств, выделенных Фондом грантов Главы РБ. Его задача – рассказать личные истории успеха жителей республики с инвалидностью, которые добиваются признания в спорте, общественной деятельности, культуре, творчестве и т. д. Это продолжение уже реализованного проекта «Счастье – это вместе». При этом героям публикаций не обязательно быть титулованными чемпионами, известными на всю страну людьми и быть на вершине успеха. Быть полезным своей семье – уже подвиг, который заслуживает внимания.

В чем его значимость?

Главная задача – на протяжении года рассказывать о людях с особенностями здоровья, которые являются полноценными членами общества, вносят свой вклад в развитие и популяризацию республики. Это станет дополнительным инструментом формирования толерантного отношения к инвалидам в обществе. И подчеркнет для людей с особенностями здоровья их значимость для республики.

Где будут публиковаться истории?

Медиаплатформой для публикации историй выступает информационное агентство «Башинформ». Для удобства читателей все материалы будут собраны в одном разделе с одноименным названием.

Кто может стать героем проекта?

Запланирована публикация 52 историй. Героев будут искать представители Общественной палаты РБ, НКО, работающие с инвалидами, министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, БРО ВОИ, муниципалитеты. Предложить кандидатов могут и жители Башкирии. Масштаб дела, инициативы и победы, так же как и то, в каком населенном пункте республики живет человек, не имеют значения.

Какую пользу получат от участия люди с инвалидностью?

Повысится самооценка, появится уверенность в себе, они приобретут стимул для дальнейшего личностного роста. Участники проекта почувствуют медийную популярность и значимость своего дела для общества.

Кроме того, запланированы четыре церемонии награждения участников, где они смогут познакомиться друг с другом и найти единомышленников.

Но самое главное – будет создан канал для связи в мессенджере Мах, где люди с ОВЗ смогут задавать волнующие их вопросы и получать консультации специалистов различных региональных ведомств по принципу «единого окна».

Как связаться?

Свои вопросы, вдохновляющие примеры и уникальные истории можно отправить на электронную почту проекта schastye.pro@yandex.ru и в мессенджер Мах по номеру: +7 937 161 99 62.

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.