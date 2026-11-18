Такие действия создавали угрозу безопасности на дорогах, отметили в пресс-службе МВД по РБ.

Юноши признались, что делали это ради шутки. С ними провели профилактические беседы. На тех, кто достиг возраста ответственности, составили протоколы по статье «мелкое хулиганство». Родителей также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.