В Уфе 16 ноября открыли для транспорта долгожданный проезд через город к Восточному выезду. На оперативном совещании в мэрии глава администрации башкирской столицы Рустам Шарипов вручил проектировщикам и строителям благодарности и грамоты от города и ведомств.
Почётной грамотой администрации Уфы награждены замруководителя проекта Сергей Герасёв, замгендиректора ООО «Дортрансстрой» Ильназ Мухаметьянов и главный инженер компании Максим Лежнин.
Благодарственные письма главы администрации Уфы вручены начальнику участка Роману Биктимирову и мастеру Роману Тимофееву.
Почётной грамотой минтранса РБ награждена руководитель отдела смет ООО ПИК «Башкомпроект» Алла Ахмадеева.
Благодарностью минтранса Башкирии отмечены дорожные рабочие Иван Анисимов, Фанис Хайретдинов и Вильдан Худайбердин.
Благодарность минстроя РБ вручена начальнику Управления капстроительства Уфы Ильдару Исламову.
Мэр Уфы напомнил, что на церемонии открытия объекта Глава Башкирии Радий Хабиров вручил орден Салавата Юлаева начальнику УСРДИС администрации Уфы Константину Паппе.
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