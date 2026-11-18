«Теперь покупатели могут предъявить цифровой ID в мессенджере Мах вместо бумажных документов, — сообщили „Башинформу“ в министерстве торговли и услуг РБ. — Это приравнивается к предъявлению оригиналов».
Как это работает на кассе? Покупатель открывает в Мах раздел «Цифровой ID» и показывает динамический QR-код кассиру для сканирования. В это время система автоматически подтверждает возраст или льготный статус онлайн.
Для торговых объектов, которые еще не внедрили эту практику, необходимо обеспечить техническую возможность. С 1 сентября вступили в силу требования об обязательном применении национального мессенджера при продаже товаров. В противном случае предусмотрена административная ответственность.
«Внедрение Max ID — важный шаг в цифровизации розничной торговли и повышении удобства потребителей, — заявил министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Отныне покупателям не нужно носить с собой оригиналы документов, подтверждающих личность. Для отрасли это системное решение, позволяющее существенно снижать операционную нагрузку на торговые предприятия и делать процессы прозрачнее и эффективнее».
Как ранее сообщил Башинформ, минторговли Башкирии планирует применить опыт «Московских ярмарок» в Уфе и организовать фермерскую торговлю по принципу столичных.
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