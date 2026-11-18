В Башкирии с опережением графика завершены комплексные кадастровые работы федерального значения, сообщает Росреестр по РБ.

По итогам 2026 года в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) внесены уточненные сведения о 12 116 объектах недвижимости, расположенных в 105 кадастровых кварталах республики.

Актуальные и проверенные сведения о земельных участках и объектах капстроительства позволяют муниципалитетам выстраивать обоснованную земельную и градостроительную политику. Для граждан это означает снижение числа земельных споров, отсутствие необходимости самостоятельно оплачивать кадастровые работы и участвовать в судебных процессах, а также повышение рыночной привлекательности недвижимости. Кроме того, в ходе работ выявляются ранее не учтенные объекты, включая самовольные постройки.

Информация о территориях, запланированных к охвату комплексными кадастровыми работами в следующем году, будет размещена на официальных сайтах Росреестра, Роскадастра, министерства земельных и имущественных отношений РБ и органов местного самоуправления. Правообладателям земельных участков соответствующие уведомления поступят в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что в Башкирии для туризма нашли 84 свободных земельных участка.