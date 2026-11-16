В Башкирии выявлено 84 свободных участка рядом с 21 туристическим объектом, сообщили в Росреестре по РБ. Работа ведётся в рамках реализации федпроекта «Земля для туризма». Поиск подходящих территорий координирует межведомственная группа под председательством вице-премьера Рустема Газизова.
На данный момент свободные участки есть в 20 муниципалитетах, включая Уфу, Белорецк, Кумертау, Агидель и ряд районов. Инициатива дает реальные результаты — 23 участка общей площадью 13 га уже вовлечены в развитие. Например, у Шаранского водохранилища успешно действует прокат квадроциклов и будут открываться глемпинги и детский палаточный лагерь, а у водного карьера в Кумертау планируется построить современные базы отдыха.
– Проект «Земля для туризма» становится реальным драйвером для создания современной инфраструктуры гостеприимства в республике. Мы видим, как свободные территории превращаются в новые точки притяжения – от комфортных глемпингов до современных баз отдыха. Это напрямую способствует росту турпотока, созданию рабочих мест и повышению качества услуг для гостей региона, – прокомментировал замминистра предпринимательства и туризма РБ Айдар Галин.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Инвесторы могут воспользоваться специальным сервисом и найти на карте подходящий участок, изучив его характеристики.
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