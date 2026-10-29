На «Инвестчасе» в Башкирии рассмотрели новые проекты производства и сервиса

В Доме республики премьер-министр правительства РБ Александр Шельдяев провёл заседание инвестиционного комитета в формате «Инвестчас». Участники рассмотрели проекты в сфере туризма, промышленности, строительства и придорожного сервиса.

Крупнейшим из представленных проектов стала всесезонная туристическая база в Абзелиловском районе. Компания «Ике Тау Групп» планирует вложить в неё более 6,8 млрд рублей. Комплекс будет включать гостиничный комплекс, крытую ледовую площадку, бассейн, хилинг-центр и другие объекты. Ожидается создание около 500 рабочих мест. Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация района окажет содействие в оформлении аренды земельного участка.

В промышленности представили несколько инициатив. Компания «Флагком» намерена вложить 512 млн рублей в расширение производства закалочно-испарительных аппаратов в Туймазах. Это теплообменное оборудование применяется в нефтехимической отрасли и ранее поставлялось из-за рубежа. Проект получил статус приоритетного, администрация района поможет оформить аренду земельного участка. Расширение производства позволит создать 20 рабочих мест.

Стерлитамакский завод модульных конструкций планирует построить высокотехнологичный цех площадью 2,6 тыс. кв. метров. Инвестиции составят 220 млн рублей, будет создано 57 рабочих мест. Для проекта подобрали площадку и подготовили необходимую документацию. Инвестпроект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация муниципалитета также окажет содействие в оформлении аренды земли.

В Стерлитамаке планируют построить горнолыжный комплекс с лыжной и тюбинговой трассами и подъёмником. Объём инвестиций составит 200 млн рублей, после запуска появится 15 рабочих мест. Проект получил статус приоритетного. Ещё одна инициатива в городе – строительство многофункционального комплекса с офисами, магазином и кафе. Компания «Подкова» направит на его реализацию 30 млн рублей. Оба проекта получат содействие городской администрации в оформлении аренды земельных участков, а горнолыжный комплекс также включён в число приоритетных проектов.

Развивается и придорожная инфраструктура. В Баймаке компания «Арина» планирует построить комплекс «Курай» за 50 млн рублей. В Иглинском районе ООО «УСТОРН» возводит придорожный комплекс стоимостью 37 млн рублей, а в Абзелиловском районе компания «Алтын Ырыу» создаёт объект в деревне Елимбетово с инвестициями 25,7 млн рублей. В совокупности три проекта обеспечат 35 рабочих мест. Инвестиционный комитет одобрил инициативы и присвоил им статус приоритетных. Муниципалитеты помогут инвесторам оформить аренду земельных участков.

В ходе «Инвестиционного часа» отдельно обсудили работу бизнес-шерифов на примере Чишминского района. Здесь реализуют 40 инвестиционных проектов на общую сумму 12 млрд рублей с планами создать около 1 тысячи рабочих мест. За девять месяцев 2026 года завершили 11 проектов, вложив в них более 631 млн рублей. Создано 250 рабочих мест. По итогам 2025 года объём инвестиций субъектов малого предпринимательства в инициативном порядке вырос в 86 раз по сравнению с предыдущим годом. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 158,3%.

Ранее на «Инвестчасе» в Башкирии одобрили 3 новых проекта на полмиллиарда рублей.