По данным синоптиков, 18 ноября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных. В отдельных районах туман, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха составит +3, -2°.

В четверг, 19 ноября, местами пройдет небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°, при прояснениях до -11°, днем -1, +4°.

В пятницу, 20 ноября, ночью местами, днем по республике прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем 0, +5°.