Глава администрации Уфы Рустам Шарипов поручил управлению коммунального хозяйства и благоустройства города к 15 декабря подготовить основные новогодние площадки.
«Скорее всего, будет распоряжение руководства республики. Мы должны создать атмосферу, чтобы горожане могли встретить Новый год с хорошим настроением», — сказал на оперативном совещании в мэрии Рустам Шарипов.
Заместитель начальника УКХиБ Уфы Ришат Исмагилов напомнил, что 15 ноября рабочие начали установку 30-метровой пиксельной ели на площади имени В. И. Ленина.
Ранее Башинформ рассказывал о том, как Башкирия принарядится к Новому году. В республике откроют 636 новогодних городков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.