Как сообщил в своем МАХ-канале вице-премьер правительства Башкирии Алексей Касьянов, жители написали ему о необычной находке. Он выразил им большую благодарность за неравнодушие к подобному кощунству.

«Пообщался с экспертами. Они подтвердили подлинность наград. Среди них есть как за личные боевые заслуги, так и за участие в ключевых сражениях Великой Отечественной войны: орден Красной Звезды, медали „За оборону Ленинграда“ и „За победу над Германией в Великой Отечественной войне“, — сообщил Алексей Касьянов. — Установить имя героя пока не удалось. Это небыстрая процедура».

По его словам, планируется подать запрос в Центральный архив Министерства обороны России. А пока медали будут бережно хранить сотрудники Республиканского музея Боевой Славы. Если найдутся родственники ветерана, они в любой момент смогут забрать ордена или официально передать их музею на вечное хранение.

«В нашей республике мы всегда уважительно относились к великим воинам, которые подарили нам мир. Это наши отцы, братья, деды и прадеды.

Хочется думать, что такое неприемлемое отношение к памяти — просто недоразумение, а не намеренное действие, — подчеркнул Касьянов. — Эта история ещё не завершилась. Мы сделаем всё, чтобы справедливость восторжествовала, а награды заняли своё почётное место».