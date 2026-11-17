В Уфе в микрорайоне Инорс работник местного ЖЭУ обнаружил в мусорном баке боевые ордена и медали времён Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал вице-премьер правительства Башкирии Алексей Касьянов.

По его словам, награды, вероятно, принадлежали участнику войны.

«С чувством горькой несправедливости по отношению к нашей истории, нашим ветеранам ко мне обратились жители Инорса. К сожалению, такие, на мой взгляд, чудовищные ситуации случаются и в наши дни», — написал Алексей Касьянов.

Вице-премьер сообщил, что вместе с коллегами постарается узнать имя героя, которому принадлежали награды, и найти его родственников — возможно, они не знают о случившемся.

«Сделаем всё, чтобы ордена заняли своё достойное место. Я обязательно отпишусь», — подчеркнул он.