В Уфе в микрорайоне Инорс работник местного ЖЭУ обнаружил в мусорном баке боевые ордена и медали времён Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал вице-премьер правительства Башкирии Алексей Касьянов.
По его словам, награды, вероятно, принадлежали участнику войны.
«С чувством горькой несправедливости по отношению к нашей истории, нашим ветеранам ко мне обратились жители Инорса. К сожалению, такие, на мой взгляд, чудовищные ситуации случаются и в наши дни», — написал Алексей Касьянов.
Вице-премьер сообщил, что вместе с коллегами постарается узнать имя героя, которому принадлежали награды, и найти его родственников — возможно, они не знают о случившемся.
«Сделаем всё, чтобы ордена заняли своё достойное место. Я обязательно отпишусь», — подчеркнул он.
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