В республике продлены временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на двух автомобильных дорогах регионального значения. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Запрет, введенный ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями, продолжит действовать на следующих участках:

участок трассы Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы)

трасса Белорецк – Учалы – Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).

Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в регионе.