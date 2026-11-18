По данным республиканского МЧС, с 20 часов 18 ноября до 20 часов 19 ноября на дорогах региона прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Согласно прогнозу Башгидромета, в ночные и утренние часы на отдельных участках трасс ожидается туман, видимость при этом составит 500 метров и менее. В отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, ночью 2–7 м/с, днем порывы могут усиливаться до 8–13 м/с.

Температура воздуха по республике составит от 0 до -5 градусов, при прояснениях похолодает до -10, днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов.

В Уфе существенных осадков не прогнозируется, ночью и утром на отдельных участках дорог также сохранится гололедица. Температура воздуха в столице составит -1, -3 градуса ночью и 0, +2 днем.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений, а также обязательно включать противотуманные фары при движении в тумане.

Ранее сообщалось: в Башкирии пожилой водитель за рулем «Лады» задавил бабушку.