Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан впервые станет официальной региональной площадкой XII Международной просветительской акции «Географический диктант», организованной Русским географическим обществом.

Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к науке, природе, истории и культуре России. В этом году участникам предстоит ответить на вопросы, охватывающие не только физическую и экономическую географию, но и историю великих открытий, а также биографии выдающихся путешественников.

Акция рассчитана на самую широкую аудиторию: от школьников и студентов до профессиональных географов и путешественников. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и уровня образования.

Помимо очного формата, диктант традиционно можно будет написать онлайн на сайте Русского географического общества, однако только очное участие в стенах музея позволит полностью погрузиться в атмосферу события и лично пообщаться со специалистами.

«Мы рады, что в этом году именно залы нашего музея станут точкой притяжения для всех увлеченных географией. Геология и география неразрывно связаны. Если геология изучает то, из чего состоит наша планета, то география — то, как она устроена. Уверены, что уникальная атмосфера музея, среди образцов горных пород и минералов, собранных на Урале и в Башкортостане, вдохновит участников на новые открытия и поможет глубже почувствовать связь человека с родной землей», — прокомментировали «Башинформу» организаторы.

Для участников мероприятия входной билет по специальной цене 150 рублей (экскурсия при этом бесплатная). Количество мест ограничено, предварительная запись осуществляется по телефону: 8-927-347-60-10.

Международная просветительская акция «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года по инициативе председателя попечительского совета Общества, президента России Владимира Путина. За это время диктант стал по-настоящему глобальным событием, охватив сотни площадок в десятках стран мира.