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16:37 (UTC+5), 29 Октября 2026

Украшением Большого Этнодиктанта в Башкирии станет театральный марафон

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в 2026 году пройдёт с 3 по 12 ноября в офлайн-формате на специализированных площадках в регионе. Они будут открыты в культурных, религиозных и образовательных учреждениях Уфы и всей республики.

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эмблема акции МИРЭТНО.РФ
Фото: эмблема акции | МИРЭТНО.РФ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В четверг на пресс-конференции, посвященной событию, организаторы напомнили, что акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

– Большой этнографический диктант вот уже в 11-й раз проходит в День народного единства и приурочен к государственному празднику, который отмечает вся страна. Это большой, серьёзный и наполненный историческим смыслом день. 11-й год Республика Башкортостан принимает участие в Большом этнографическом диктанте. Сначала это была всероссийская акция, затем она стала международной и традиционно последние пять лет Башкортостан занимает лидирующие позиции по количеству участников в этой акции, – отметила первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина.

Как сообщили организаторы, в этом году акция полностью будет проходить офлайн – то есть в очном режиме, что даст возможность неформального и теплого общения участников. Украшением акции в Башкирии станет целый театральный марафон.

– В этом году уникальность Большого этнографического диктанта заключается в том, что он будет впервые проходить в пяти театрах нашей республики, – рассказал председатель Союза театральных деятелей Республики Башкортостан Алмас Амиров. – Каждый театр подготовил свою интригу и свои сюрпризы. Кроме диктанта, в каждом театральном фойе будет проходить нечто интересное. Думаю, что это будет очень интересно, на трех языках – русском, башкирском и татарском. Так что люди, которые хотят попробовать написать диктант, ещё окунутся в театральный мир.

И. о. директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан Эльмира Саматова пояснила, что задания диктанта оформлены как тест. Вопросник очень занимательный, отвечать на вопросы – одно удовольствие. Посещать площадки могут не только жители, но и гости республики. 

На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100. Тесты дифференцированы по возрасту: участникам до 16 лет предстоит ответить на 20 общефедеральных вопросов, участникам от 16 лет – на 30. Особый элемент программы – 10 уникальных видеовопросов, подготовленных участниками специальной военной операции и представителями разных народов России.

Демонстрируя этническое разнообразие, главный специалист Марийского Историко-культурного центра Алексей Ибулаев сыграл на марийской волынке.

Ранее мы сообщали, на каких площадках пройдет Большой этнографический диктант в Башкирии.

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