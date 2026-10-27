Стали известны площадки Большого этнографического диктанта в Башкирии

– Учитывая, что 2026 год объявлен Годом единства народов России и Годом большой и дружной семьи, организаторы приглашают всех жителей Башкортостана присоединиться к «Большому этнографическому диктанту» на очных площадках региона. Участие в акции – это возможность проверить свои знания, узнать больше о культуре и традициях народов России и стать частью значимого просветительского события, – отметила пресс-секретарь минкультуры Лариса Сакаева.

Среди традиционных локаций: Национальная библиотека им. А.-З. Валиди РБ, Национальный музей Республики Башкортостан, Национальный литературный музей Республики Башкортостан, а также БГПУ им. М. Акмуллы.

Впервые к акции присоединятся театры: Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Башкирский государственный академический театр драмы им. М. Гафури, Уфимский государственный татарский театр «Нур» и Башкирский государственный театр кукол. Диктант здесь будет проводиться на трёх языках — русском, татарском и башкирском. В рамках театральной программы участники смогут познакомиться с традициями народов республики, а также принять участие в розыгрышах памятных призов. Завершение театрального марафона запланировано на 12 ноября в Союзе театральных деятелей в рамках празднования 150-летнего юбилея.

Большое внимание уделено конфессиональным образовательным пространствам. Для воспитанников воскресных православных школ Уфимской епархии РПЦ и православной молодежи акция будет организована на площадках Епархии. Также площадки традиционно откроются в исламских учебных заведениях и учреждениях ДУМ РБ. Кроме того, диктант пройдет на базе Еврейского общинного центра для воспитанников национально-культурных образовательных программ, воскресных курсов и еврейской молодежи республики.

Уникальные площадки организуют на объектах культурного и природного наследия — в геопарке «Торатау», Евразийском музее кочевых цивилизаций и визит-центре «Тура-хан».

Также диктант пройдет на закрытых площадках: Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан, администрация Уфы, ГКЗ «Башкортостан», БГМУ и Региональное отделение ООГО «Ассамблея народов России» РБ.

Образовательный марафон акции охватит учреждения всех уровней: тематические уроки и акции пройдут как в сельских школах, так и в ведущих вузах.

На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100. Тесты дифференцированы по возрасту: участникам до 16 лет предстоит ответить на 20 общефедеральных вопросов, участникам от 16 лет – на 30. Особый элемент программы – 10 уникальных видеовопросов, подготовленных участниками специальной военной операции и представителями разных народов России.

«Большой этнографический диктант» проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Цель проекта – укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей и противодействие фальсификации истории.

Республика Башкортостан традиционно демонстрирует высокий уровень вовлечённости в акцию. Так, в 2025 году регион стал абсолютным лидером мероприятия, объединив 583 725 участников и заняв первое место по России.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии напишут «Большой этнографический диктант». Одной из площадок «Большого этнографического диктанта» 3 ноября станет визит-центр «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций.