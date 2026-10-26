В Башкирии напишут «Большой этнографический диктант»

С 3 по 12 ноября во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах пройдет XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году акция станет частью программы Года единства народов России.

Просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания подготовлены в виде теста. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100.

Участниками акции могут стать жители России и зарубежных стран, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, национальности, вероисповедания и гражданства. Участникам младше 16 лет предстоит ответить на 20 вопросов, от 16 лет — на 30.

Одной из площадок «Большого этнографического диктанта» 3 ноября станет визит-центр «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций. Начало в 11.00.

– Визит-центр в Чишминском районе станет одной из необычных площадок акции в Башкортостане. Написать диктант здесь можно будет рядом со средневековым мавзолеем Тура-хана, в пространстве, посвященном истории и культуре кочевых цивилизаций. Для музейной команды это возможность познакомить посетителей с более широким кругом тем — языками, традициями и историей народов России, – пояснил пресс-секретарь музея Азамат Шириязданов.

Для тех, кто не сможет посетить очную площадку, с 3 по 12 ноября будет доступен онлайн-формат на сайтах мирэтно.рф и национальнаяполитика.рф. Каждому участнику потребуется отдельный адрес электронной почты. Именные электронные сертификаты станут доступны для скачивания на сайте мирэтно.рф не ранее 6 ноября. Общие итоги акции подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.

«Большой этнографический диктант» проводит Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнерами. Впервые Диктант проводился в 2016 году по инициативе министерства национальной политики Удмуртской Республики и активной молодежи Удмуртии. Башкортостан традиционно входит в число самых активных регионов — участников диктанта. В 2025 году к акции присоединились 583 725 жителей республики, что стало лучшим результатом в стране. Региональным координатором выступает Дом дружбы народов Республики Башкортостан.

Ранее мы сообщали, что Башкирия стала лидером Всероссийского спортивного диктанта. В регионе более 40 тысяч человек приняли участие в акции.