Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
14:32 (UTC+5), 26 Октября 2026

В Башкирии напишут «Большой этнографический диктант»

Одной из площадок «Большого этнографического диктанта» 3 ноября станет визит-центр «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Добавить в предпочтительные источники Google
эмблема акции мирэтно.рф
Фото: эмблема акции | мирэтно.рф
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
Прослушать статью:

С 3 по 12 ноября во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах пройдет XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году акция станет частью программы Года единства народов России.

Просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания подготовлены в виде теста. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100. 

Участниками акции могут стать жители России и зарубежных стран, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, национальности, вероисповедания и гражданства. Участникам младше 16 лет предстоит ответить на 20 вопросов, от 16 лет — на 30. 

Одной из площадок «Большого этнографического диктанта» 3 ноября станет визит-центр «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций. Начало в 11.00.

– Визит-центр в Чишминском районе станет одной из необычных площадок акции в Башкортостане. Написать диктант здесь можно будет рядом со средневековым мавзолеем Тура-хана, в пространстве, посвященном истории и культуре кочевых цивилизаций. Для музейной команды это возможность познакомить посетителей с более широким кругом тем — языками, традициями и историей народов России, – пояснил пресс-секретарь музея Азамат Шириязданов.

Для тех, кто не сможет посетить очную площадку, с 3 по 12 ноября будет доступен онлайн-формат на сайтах мирэтно.рф и национальнаяполитика.рф. Каждому участнику потребуется отдельный адрес электронной почты. Именные электронные сертификаты станут доступны для скачивания на сайте мирэтно.рф не ранее 6 ноября. Общие итоги акции подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.

«Большой этнографический диктант» проводит Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнерами. Впервые Диктант проводился в 2016 году по инициативе министерства национальной политики Удмуртской Республики и активной молодежи Удмуртии. Башкортостан традиционно входит в число самых активных регионов — участников диктанта. В 2025 году к акции присоединились 583 725 жителей республики, что стало лучшим результатом в стране. Региональным координатором выступает Дом дружбы народов Республики Башкортостан.

Ранее мы сообщали, что Башкирия стала лидером Всероссийского спортивного диктанта. В регионе более 40 тысяч человек приняли участие в акции.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru