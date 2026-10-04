Башкирия стала лидером Всероссийского спортивного диктанта

Башкирия вошла в число лидеров-регионов всероссийской акции «Спортивный диктант». Об этом сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.
По всей республике сегодня работали 90 площадок, в акции приняли участие более 40 тысяч человек.
«Для меня главное даже не цифры. Главное — люди. Сегодня рядом свои знания проверяют дети и взрослые, спортсмены и любители, тренеры и ветераны. Особенно приятно, что к акции присоединяются даже самые маленькие — своя площадка работает в детском саду Стерлитамака», — отметил вице-премьер.
Ранее Башинформ сообщал, что Уфа стала лидером среди миллионников по росту числа спортивных организаций.
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