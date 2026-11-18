Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушения общественного порядка. Об этом сообщается на сайте парламента.

Изменения коснутся 29 статей Кодекса об административных правонарушениях. В частности, строже будут наказывать за:

— продажу алкоголя несовершеннолетним;

— распитие алкоголя и употребление наркотиков в общественных местах;

— курение в запрещённых местах;

— распространение экстремистских материалов;

— мелкое хулиганство;

— публичные действия против использования Вооружённых Сил РФ.

Также появятся новые наказания за повторные нарушения.

«Статистика показывает, что в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. Более того, в большинстве случаев они не пересматривались более 10 лет. В результате могут пострадать люди, в первую очередь — дети», — считает спикер парламента.

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