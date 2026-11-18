Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушения общественного порядка. Об этом сообщается на сайте парламента.
Изменения коснутся 29 статей Кодекса об административных правонарушениях. В частности, строже будут наказывать за:
— продажу алкоголя несовершеннолетним;
— распитие алкоголя и употребление наркотиков в общественных местах;
— курение в запрещённых местах;
— распространение экстремистских материалов;
— мелкое хулиганство;
— публичные действия против использования Вооружённых Сил РФ.
Также появятся новые наказания за повторные нарушения.
«Статистика показывает, что в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. Более того, в большинстве случаев они не пересматривались более 10 лет. В результате могут пострадать люди, в первую очередь — дети», — считает спикер парламента.
Ранее в Башкирии депутаты обсудили детали проекта бюджета на 2027–2029 годы.
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