За статус Молодёжной столицы Башкирии 2027 года борются семь территорий республики. Это город Сибай, Белебеевский, Буздякский и Дюртюлинский районы, а также города Нефтекамск, Октябрьский и Салават.

Министр молодёжной политики республики Вито Сабиров призвал жителей принять активное участие в голосовании и поддержать свои муниципалитеты. По его словам, голосование — это возможность для каждой территории заявить о себе и получить дополнительное преимущество в борьбе за почётный статус.

Посмотреть видеовизитку города и проголосовать можно на канале министра в мессенджере MAX по ссылке. Голосование продлится до 20 ноября.

Глава минмолодежи республики добавил, что результаты голосования принесут муниципалитетам дополнительное преимущество по итогам оценки заявок Экспертным советом.

Ранее сообщалось, что Уфа претендует на звание «Молодёжная столица России-2027».