За статус Молодёжной столицы Башкирии 2027 года борются семь территорий республики. Это город Сибай, Белебеевский, Буздякский и Дюртюлинский районы, а также города Нефтекамск, Октябрьский и Салават.
Министр молодёжной политики республики Вито Сабиров призвал жителей принять активное участие в голосовании и поддержать свои муниципалитеты. По его словам, голосование — это возможность для каждой территории заявить о себе и получить дополнительное преимущество в борьбе за почётный статус.
Посмотреть видеовизитку города и проголосовать можно на канале министра в мессенджере MAX по ссылке. Голосование продлится до 20 ноября.
Глава минмолодежи республики добавил, что результаты голосования принесут муниципалитетам дополнительное преимущество по итогам оценки заявок Экспертным советом.
Ранее сообщалось, что Уфа претендует на звание «Молодёжная столица России-2027».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.