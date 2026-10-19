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22:00 (UTC+5), 19 Октября 2026

Уфа претендует на звание «Молодёжная столица России-2027»  

Завершился первый этап конкурса за звание «Молодёжная столица России-2027» в рамках Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых».

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Пресс-служба Федеральной дирекции по организации молодёжных форумов и программ Росмолодёжи предоставлено «Башинформу»
Фото: Пресс-служба Федеральной дирекции по организации молодёжных форумов и программ Росмолодёжи | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Как сообщает пресс-служба проекта, заявку подал 21 город: Нальчик, Мелитополь, Чита, Киров, Санкт-Петербург, Краснодар, Сыктывкар, Архангельск, Ярославль, Липецк, Якутск, Геническ, Орёл, Тверь, Мурманск, Иваново, Псков, Владимир, Великий Новгород, Владикавказ и Уфа. Премия реализуется Росмолодёжью в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«„Молодёжная столица России“ — это гораздо больше, чем просто почётный статус на один год. Это возможность сделать молодёжь полноценным участником развития своего города, поддержать её идеи и воплотить их в жизнь, сделать регион центром притяжения для молодых людей со всей России, — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. — Уже на этапе подготовки мы видим, как конкурс объединяет местные команды: представителей власти, бизнеса, общественных организаций и самих молодых людей. Впервые к выбору победителей могут присоединиться и жители: публикации в социальных сетях в поддержку своего города позволят ему получить дополнительные баллы. При этом экспертная оценка остаётся основой отбора, а новый формат помогает увидеть, насколько сами люди заинтересованы в переменах и готовы в них участвовать. Ведь главное в этом конкурсе — не просто завоевать звание, а объединить людей вокруг общих идей и продолжить работу над ними в следующем году и в дальнейшем».

Чтобы принести номинантам дополнительные баллы, необходимо опубликовать в соцсетях пост с фотографиями, видео или историей о родном городе, его молодёжи, интересных проектах и возможностях самореализации до 23 октября. В публикации необходимо указать хештеги #молодёжнаястолица2027 и #[название своего города].

Результаты будут объявлены 29 октября. Города, прошедшие во второй этап конкурса, подготовят «Заявочную книгу», в которой презентуют молодёжную среду города, возможности для реализации, локальную идентичность, программу событий на год и партнёрские инициативы. Книги помогут экспертному жюри комплексно оценить потенциал городов. В дальнейшем пять финалистов примут участие в медиапроекте «Тур по молодёжным столицам». Сюжеты о городах выйдут на мультимедийных платформах и в социальных сетях: это поможет аудитории ближе познакомиться с номинантами перед финалом.

Завершающим этапом станет народное голосование, которое пройдёт с 1 по 18 декабря на портале «Госуслуги». Отдать свой голос сможет любой желающий, а уже 19 декабря «Молодёжную столицу России-2027» традиционно объявят на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в Национальном центре «Россия». Подробности на сайте премии время-молодых.рф.

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