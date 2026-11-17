В Баймаке дан старт подготовке к новогодним праздникам. В центральном парке имени Салавата Юлаева специалисты приступили к монтажу главной городской ели, сообщили в администрации муниципалитета.

Высота праздничной конструкции составляет 15 метров. Это современная пиксельная ель, которая станет ярким световым символом наступающего года. На данный момент рабочие завершают подготовку основания и ведут сборку металлического каркаса.

Для сравнения, в прошлом году новогоднюю красавицу в городском парке установили к 17 декабря.

Ранее «Башинформ» сообщал о начале монтажа пиксельной елки в Уфе на площади имени Ленина.