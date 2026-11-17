В Баймаке дан старт подготовке к новогодним праздникам. В центральном парке имени Салавата Юлаева специалисты приступили к монтажу главной городской ели, сообщили в администрации муниципалитета.
Высота праздничной конструкции составляет 15 метров. Это современная пиксельная ель, которая станет ярким световым символом наступающего года. На данный момент рабочие завершают подготовку основания и ведут сборку металлического каркаса.
Для сравнения, в прошлом году новогоднюю красавицу в городском парке установили к 17 декабря.
Ранее «Башинформ» сообщал о начале монтажа пиксельной елки в Уфе на площади имени Ленина.
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