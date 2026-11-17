До 20 ноября эксперты Центра изучения гражданских инициатив проведут серию мастер-классов, участниками которых станут свыше 500 человек, сообщили в правительстве региона.

За 12 лет реализации программы поддержки местных инициатив в Башкирии реализованы более 6 тысяч проектов. Интерес к программе с каждым годом только увеличивается. Так, если в 2014 году на конкурсный отбор поступило 116 заявок, то в прошлом году их количество достигло 1003. Вырос и масштаб инициатив: общая стоимость проектов с 82,3 млн рублей в 2014 году достигла 1,1 млрд рублей в 2025-м.

«За этими цифрами стоят конкретные изменения в жизни муниципалитетов и решения вопросов, которые волнуют жителей. Наша задача — помочь представителям муниципальных образований качественно подготовить конкурсные заявки, грамотно обосновать необходимость проектов и учесть все требования программы. Уверена, полученные на мастер-классах знания позволят участникам представить сильные инициативы на конкурс ППМИ-2027 и привлечь средства на развитие своих территорий», — заявила первый заместитель министра финансов РБ Наталья Калугина.

В первый день обучения к программе присоединились представители администраций Баймакского, Бакалинского, Бураевского, Дуванского, Ермекеевского, Зианчуринского и Краснокамского районов.

На мастер-классах эксперты Центра изучения гражданских инициатив подробно рассмотрели основные требования к конкурсным заявкам, ключевые параметры ППМИ-2027 и особенности конкурсной документации. Особое внимание уделили типичным ошибкам, способных повлиять на оценку проектов, а также изменениям в условиях конкурса. Участники получили ответы на вопросы, связанные с подготовкой и оформлением заявок. Полученные знания помогут муниципалитетам грамотно оформлять инициативы жителей, учитывать требования конкурсного отбора и повышать шансы проектов на получение финансирования в рамках ППМИ-2027.

Как ранее сообщил Башинформ, в Уфе завершены 82 проекта поддержки местных инициатив.