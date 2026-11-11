В Уфе завершены 82 проекта поддержки местных инициатив

Согласно информации администрации Уфы, в этом году победителями конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ), были признаны 86 проектов. В настоящее время завершены работы по 82 проектам, на 4 ведутся работы. Основными видами работ стали благоустройство территорий, обустройство дорог, установка детских игровых и спортивных площадок, а также замена окон и ограждений в общеобразовательных учреждениях.
Обязательным условием конкурсного отбора являлось софинансирование со стороны бюджета города Уфы в размере не менее 15%, а также населения – не менее 4% от суммы субсидии из регионального бюджета. Также приветствовалось софинансирование со стороны спонсоров.
Реализация программы поддержки местных инициатив продолжится и в следующем году. Управлением экономики и инвестиций администрации Уфы произведён расчёт количества проектов, возможных к участию в конкурсе по каждому району.
Ранее сообщалось о собраниях жителей по программе поддержки местных инициатив.
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