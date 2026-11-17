По данным синоптиков, 17 ноября, днем местами по республике пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по юго-востоку до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0, +5°.
В среду, 18 ноября, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем -1,+4°.
В четверг, 19 ноября, местами пройдет небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°, при прояснениях до -12°, днем -1, +4°.
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