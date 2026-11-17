Госинспектор нацпарка «Башкирия» встретил сохатого, когда тот выискивал себе еду. В это время года лоси нагуливают жир, снижают активность и ищут укромные места, где снега будет меньше.

Как пояснили в национальном парке, самцы начинают сбрасывать свои тяжеленные рога, чтобы тратить меньше сил и удобнее передвигаться зимой.