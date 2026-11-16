Как отметил пчеловод нацпарка «Башкирия» Фанис Суюшев, важна золотая середина — не торопиться и не тянуть.

Как только лёг первый снег, на следующий день закрыли летки, сняли крышки с ульев и аккуратно расставили по стеллажам.

Предварительно провели термообработку против клеща, забрали лишние рамки, проверили, нет ли мышей. Оставили мёда столько, сколько нужно для зимовки, отметили в пресс-службе национального парка.