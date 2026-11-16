По данным синоптиков, сегодня, 16 ноября, местами ожидается небольшой мокрый снег, по югу до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит -1, +4°.
Во вторник и среду, 17 и 18 ноября, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +1, +6°.
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