По данным синоптиков, сегодня, 16 ноября, местами ожидается небольшой мокрый снег, по югу до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит -1, +4°.

Во вторник и среду, 17 и 18 ноября, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +1, +6°.