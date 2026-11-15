В Уфе владелец частного дома передал 15-метровую ель для украшения города

В Ленинском районе установили первую живую ель в Нижегородке. 15-метровая хвойная красавица разместилась на территории местного дома культуры «Ядкарь», сообщает администрация города.
Новогоднее дерево более двух десятков лет росло на территории частного дома и по инициативе собственника было передано для оформления новогодней площадки.
Хвойное дерево бережно доставили в сопровождении сотрудников управления гражданской защиты по Ленинскому району Уфы и коммунальной техники. Благодаря их слаженной работе главный символ наступающего праздника уже встречает жителей на привычном месте. В ближайшие дни ель украсят игрушками и гирляндами, чтобы в полной мере порадовать детей и взрослых в новогодние праздники.
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