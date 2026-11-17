Очередная партия родительского тепла и заботы отправилась из Туймазов в Москву. В рамках проекта «Из Башкортостана с любовью» в городе организовали передачу посылок от родителей для их детей — студентов и аспирантов, которые сейчас обучаются в столице.
Проект реализуется при поддержке Главы региона Радия Хабирова. Как отмечают организаторы – минмолодежи республики, вдали от дома, в большом городе, каждому студенту особенно приятно получить весточку из родных мест, почувствовать заботу близких и поддержку родного Башкортостана.
Ранее студенты из Башкирии, обучающиеся в московских и петербургских вузах, уже получали свои посылки благодаря этому проекту. По словам министра молодёжной политики региона Вито Сабирова, два основных маршрута доставили до двух российских столиц более 200 посылок общим весом 3,6 тонны.
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