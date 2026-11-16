Студенты из Башкирии, обучающиеся в московских и петербургских вузах, получили свои посылки благодаря проекту «Из Башкортостана с любовью». Акцию инициировал Глава республики Радий Хабиров. По словам министра молодежной политики региона Вито Сабирова, два основных маршрута доставили до двух российских столиц более 200 посылок общим весом 3,6 тонны.

«Также проконсультировали заявителя, который обратился на Прямую линию. Три дня мы принимали заявки и почувствовали, что потребность обозов для Петербурга есть. В ноябре будем готовить еще одну отправку», — поделился информацией руководитель профильного ведомства, отметив, что доставка согласована с Главой Башкирии Радием Хабировым.

Ранее Башинформ сообщал, что акция «Из Башкортостана с любовью» впервые была запущена в Петербург в октябре 2026 года.