Впервые посылки проекта «Из Башкортостана с любовью» доставят в Петербург

5 ноября в республике стартует проект «Из Башкортостана с любовью», который впервые доставит посылки родителей своим детям, получающим высшее образование в вузах Санкт-Петербурга. До этого посылки из нашей республики доставлялись только в Москву.

По данным Ассоциации студентов и аспирантов Башкирии, в посылки можно положить продукты питания, теплую одежду, постельные принадлежности и кухонную утварь. ️На каждой посылке необходимо указать фамилию, имя и отчество получателя, контактный номер телефона и выбранную точку получения.

Сбор груза будет организован в городах и районах республики по маршруту: Сибай — Баймак — Юлдыбаево — Зилаир — Исянгулово — Кумертау — Мелеуз — Салават — Ишимбай — Стерлитамак — Уфа — Чишмы — Языково — Буздяк — Белебей — Туймазы — Октябрьский — Санкт-Петербург.

Развоз посылок в Санкт-Петербурге запланирован на 8 ноября. Получение будет организовано вблизи станций метро «Парк Победы», «Горный институт», «Приморская», «Политехническая» и «Площадь Александра Невского»

Подробности проекта «Из Башкортостана с любовью» опубликованы на сайте ассоциации.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Москву студентам из Башкирии доставили 3,5 тонны посылок.