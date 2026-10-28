Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
11:43 (UTC+5), 28 Октября 2026

Впервые посылки проекта «Из Башкортостана с любовью» доставят в Петербург

Опубликованы маршруты акции.

Добавить в предпочтительные источники Google
Римма Бикмурзина Пресс-служба Минмолодежи РБ
Фото: Римма Бикмурзина | Пресс-служба Минмолодежи РБ
Наталья Овчарук

5 ноября в республике стартует проект «Из Башкортостана с любовью», который впервые доставит посылки родителей своим детям, получающим высшее образование в вузах Санкт-Петербурга. До этого посылки из нашей республики доставлялись только в Москву.

По данным Ассоциации студентов и аспирантов Башкирии, в посылки можно положить продукты питания, теплую одежду, постельные принадлежности и кухонную утварь. ️На каждой посылке необходимо указать фамилию, имя и отчество получателя, контактный номер телефона и выбранную точку получения.

Сбор груза будет организован в городах и районах республики по маршруту: Сибай — Баймак — Юлдыбаево — Зилаир — Исянгулово — Кумертау — Мелеуз — Салават — Ишимбай — Стерлитамак — Уфа — Чишмы — Языково — Буздяк — Белебей — Туймазы — Октябрьский — Санкт-Петербург.

Развоз посылок в Санкт-Петербурге запланирован на 8 ноября. Получение будет организовано вблизи станций метро «Парк Победы», «Горный институт», «Приморская», «Политехническая» и «Площадь Александра Невского»

Подробности проекта «Из Башкортостана с любовью» опубликованы на сайте ассоциации.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Москву студентам из Башкирии доставили 3,5 тонны посылок.

Ассоциация студентов и аспирантов Башкирии vk.com
Фото: Ассоциация студентов и аспирантов Башкирии | vk.com
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru