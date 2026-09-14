Из Башкортостана с любовью: 3,5 тонны посылок доставили студентам в Москве 

С 10 по 13 сентября по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова организована доставка посылок от родственников студентам, обучающимся в Москве и Московской области. Следующая партия отправится в конце октября — начале ноября, а в ноябре акция «Из Башкортостана с любовью» порадует и студентов Санкт-Петербурга.
Об итогах акции на оперативном совещании в правительстве республики в понедельник сообщил глава минмолодежи РБ Вито Сабиров. По его словам, маршрут был организован по двум направлениям и охватил 26 населённых пунктов, где собрали посылки от родственников для студентов. Совместно с полномочным представительством республики при Президенте РФ удалось увеличить количество отправлений — 180 посылок общим объёмом более 3,5 тонны были развезены по семи маршрутам в Москве и области.
«Очень положительная обратная связь — шлют благодарности и родители, и студенты», — отметил Вито Сабиров.
Следующую партию посылок планируется отправить в конце октября — начале ноября. Кроме того, достигнута договорённость, что в ноябре посылки в рамках акции «Из Башкортостана с любовью» отправятся в Санкт-Петербург — таким образом, акция охватит и студентов Северной столицы.
«Это небольшие расходы для республики, а какое благое дело. Родители из деревень переживают, как отправить продуктовый пакет, тёплые вещи. Всем спасибо большое», — поблагодарил организаторов Радий Хабиров.
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