В Туймазах руководитель агентства недвижимости задолжала банку более 5,9 миллиона рублей по кредиту на развитие бизнеса. Судебные приставы арестовали её счета и шесть объектов недвижимости, но женщина не спешила погашать долг.

Переломный момент наступил после предупреждения о запрете выезда за границу: предпринимательница быстро нашла деньги и полностью погасила задолженность. После этого все ограничения с имущества были сняты, сообщили в республиканской службе судебных приставов.