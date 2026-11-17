Однако они были сильно пьяны, поэтому авиакомпания отказалась пускать их на борт.

Полицейские доставили мужчин на освидетельствование. Анализ показал сильное опьянение у всех троих — от 0,618 до 1,02 мг/л.

На нарушителей составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В полиции напомнили, что пассажирам в нетрезвом виде могут отказать в посадке без возврата стоимости билета.