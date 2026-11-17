Представим ситуацию: на телефон внезапно приходит уведомление о списании денег — кто-то обчистил ваш счёт. Выход из состояния шока займёт время. Что делать, чтобы не терять его — в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ дали инструкцию.

Первым делом нужно сообщить в банк о несогласии с операцией (лично или через приложение), заблокировать карту (есть несколько способов это сделать). Для таких случаев в приложениях крупных банков есть специальные разделы. Затем обращайтесь в полицию.

Есть незыблемые правила безопасности: никому не называть срок действия карты, cvv-код, логины и пароли приложения или личного кабинета, не передавать карту другим людям.

Если вы сделали что-либо из этого, нарушив правила — банк средства не вернёт.

Нужно помнить: для перевода денег достаточно знать только номер телефона (для СБП) или 16-значный номер карты.