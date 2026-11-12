МВД России предупредило: не верьте ничему

В Управлении по борьбе с киберпреступностью научили, как действовать, если кто-то вошёл в ваш аккаунт в мессенджере. Даже если пришло уведомление, что совершён подозрительный вход — не реагируйте на просьбу подтвердить. Вместо этого сами проверьте активные сеансы в настройках и закройте их все. Этот способ работает, даже если мошенники уже получили доступ к аккаунту. «Увидели незнакомое устройство — сразу завершите сеанс и смените пароль», — посоветовали в УБК.
Очень помогает двухфакторная аутентификация. Это дополнительный уровень защиты — например, пин-код или ответ на вопрос, который знаете только вы. Даже если пароль украдут, мошенник не сможет войти в аккаунт.
Например, как настроить МАХ:
1. Профиль — Приватность — Пароль для входа
2. Установить пароль — придумать надёжный, с буквами и цифрами.
3. Добавить подсказку — только не слишком очевидную.
4. Указать почту для восстановления доступа и ввести код, который придёт на неё.
Всё это одинаково работает на iOS, Android, в десктопной версии и в браузере.
И уж тем более не следует реагировать на странные сообщения от незнакомых и знакомых людей и переходить по присланным ссылкам, напомнили в УБК.
Ранее инструктировали: что делать в случае пропажи телефона.
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