МВД России предупредило: не верьте ничему

В Управлении по борьбе с киберпреступностью научили, как действовать, если кто-то вошёл в ваш аккаунт в мессенджере. Даже если пришло уведомление, что совершён подозрительный вход — не реагируйте на просьбу подтвердить. Вместо этого сами проверьте активные сеансы в настройках и закройте их все. Этот способ работает, даже если мошенники уже получили доступ к аккаунту. «Увидели незнакомое устройство — сразу завершите сеанс и смените пароль», — посоветовали в УБК.

Очень помогает двухфакторная аутентификация. Это дополнительный уровень защиты — например, пин-код или ответ на вопрос, который знаете только вы. Даже если пароль украдут, мошенник не сможет войти в аккаунт.

Например, как настроить МАХ:

1. Профиль — Приватность — Пароль для входа

2. Установить пароль — придумать надёжный, с буквами и цифрами.

3. Добавить подсказку — только не слишком очевидную.

4. Указать почту для восстановления доступа и ввести код, который придёт на неё.

Всё это одинаково работает на iOS, Android, в десктопной версии и в браузере.

И уж тем более не следует реагировать на странные сообщения от незнакомых и знакомых людей и переходить по присланным ссылкам, напомнили в УБК.

Ранее инструктировали: что делать в случае пропажи телефона.