Что жителям Башкирии делать в случае пропажи телефона

Если вы потеряли телефон или же аппарат украли, нужно как можно скорее заблокировать его, чтобы не потерять данные, напомнили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ. Для этого можно воспользоваться порталом поиска Google.

Android:

— перейдите на портал поиска устройств

— войдите в свой аккаунт Google

— выберите «Заблокировать устройство

— дополнительно оставьте сообщение со своим контактом для связи, оно отобразится на пропавшем телефоне. Если смартфон кто-то найдёт, он будет знать, куда обращаться, чтобы вернуть гаджет.

iOS:

— откройте портал поиска

— нажмите «Найти iPhone»

— выберите нужное устройство

— включите функцию «Режим пропажи»

— оставьте сообщение со своим контактом для связи.

Если аппарат не выключен, вы увидите его местоположение. Когда телефон вернут или вы его найдёте, аппарат можно будет разблокировать по тем же ссылкам, что указаны выше в инструкциях.

Но, чтобы без проблем войти на портал поиска, нужно помнить пароль своего аккаунта Google.

Ранее сообщали, что делать в случае утечки данных.