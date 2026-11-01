Что жителям Башкирии делать в случае пропажи телефона

Если вы потеряли телефон или же аппарат украли, нужно как можно скорее заблокировать его, чтобы не потерять данные, напомнили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ. Для этого можно воспользоваться порталом поиска Google.
Android:
— перейдите на портал поиска устройств
— войдите в свой аккаунт Google
— выберите «Заблокировать устройство
— дополнительно оставьте сообщение со своим контактом для связи, оно отобразится на пропавшем телефоне. Если смартфон кто-то найдёт, он будет знать, куда обращаться, чтобы вернуть гаджет.
iOS:
— откройте портал поиска
— нажмите «Найти iPhone»
— выберите нужное устройство
— включите функцию «Режим пропажи»
— оставьте сообщение со своим контактом для связи.
Если аппарат не выключен, вы увидите его местоположение. Когда телефон вернут или вы его найдёте, аппарат можно будет разблокировать по тем же ссылкам, что указаны выше в инструкциях.
Но, чтобы без проблем войти на портал поиска, нужно помнить пароль своего аккаунта Google.
Ранее сообщали, что делать в случае утечки данных.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.