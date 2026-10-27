Что делать жителям Башкирии, если личными данными завладели мошенники

Если мошенники получили доступ к вашему телефону, банковской карте или Госуслугам, спасти ситуацию поможет скорость вашей реакции. Надо срочно брать себя в руки и приступать к «спасательной операции». Управление по борьбе с киберпреступностью МВД РФ подготовило инструкции.

Если украли данные банковской карты (угроза: кража средств, оформление кредита):

— свяжитесь с банком (номер на банковской карте) или официальном сайте, сообщите о произошедшем,

— заморозьте банковские карты и счета,

— смените пароль приложения банка,

— предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты.

Если взломали личный кабинет на Госуслугах (угрозы: оформление кредита или микрозайма):

— позвоните на горячую линию Госуслуг 8-800-100-70-10 и сообщить об утечке данных,

— сменить пароль приложения банка,

— если получилось войти в личный кабинет — проверить заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах,

— обратиться в полицию.

Если кто-то получил доступ к вашему телефону (могут настроить переадресацию звонков и сообщений, чтобы сбрасывать пароли и получать коды для входа в соцсети и сервисы):

— связаться с мобильным оператором и сообщить о случившемся, там должны подсказать порядок действий,

— аккаунты сервисов и приложений привяжите к другому номеру телефона,

— следите за sms о блокировке или перевыпуске сим-карты,

— предупредите родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать злоумышленники.

Если взломали соцсети или мессенджеры (угрозы: рассылка просьб о сборе денег или шантаж «сливом» личных фото или переписки):

— предупредите окружение по другим каналам связи,

— просите родственников и друзей жаловаться на ваш аккаунт в поддержку, чтобы его заблокировали,

— если не удаётся войти в аккаунт, обратитесь в службу поддержки,

— смените пароль и включите двухфакторную идентификацию,

— сделайте аккаунты в соцсетях закрытыми — так у мошенников меньше шансов вас шантажировать,

— в списке привязанных к аккаунту устройств отключите все незнакомые.

«Всегда используйте сложные уникальные пароли, двухфакторную аутентификацию и не переходите по сомнительным ссылкам. Не сообщайте коды из sms и CVV-коды карт — их никогда не запрашивают настоящие службы поддержки», — напомнили в МВД РФ.