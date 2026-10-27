Что делать жителям Башкирии, если личными данными завладели мошенники

Если мошенники получили доступ к вашему телефону, банковской карте или Госуслугам, спасти ситуацию поможет скорость вашей реакции. Надо срочно брать себя в руки и приступать к «спасательной операции». Управление по борьбе с киберпреступностью МВД РФ подготовило инструкции.
Если украли данные банковской карты (угроза: кража средств, оформление кредита):
— свяжитесь с банком (номер на банковской карте) или официальном сайте, сообщите о произошедшем,
— заморозьте банковские карты и счета,
— смените пароль приложения банка,
— предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты.
Если взломали личный кабинет на Госуслугах (угрозы: оформление кредита или микрозайма):
— позвоните на горячую линию Госуслуг 8-800-100-70-10 и сообщить об утечке данных,
— сменить пароль приложения банка,
— если получилось войти в личный кабинет — проверить заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах,
— обратиться в полицию.
Если кто-то получил доступ к вашему телефону (могут настроить переадресацию звонков и сообщений, чтобы сбрасывать пароли и получать коды для входа в соцсети и сервисы):
— связаться с мобильным оператором и сообщить о случившемся, там должны подсказать порядок действий,
— аккаунты сервисов и приложений привяжите к другому номеру телефона,
— следите за sms о блокировке или перевыпуске сим-карты,
— предупредите родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать злоумышленники.
Если взломали соцсети или мессенджеры (угрозы: рассылка просьб о сборе денег или шантаж «сливом» личных фото или переписки):
— предупредите окружение по другим каналам связи,
— просите родственников и друзей жаловаться на ваш аккаунт в поддержку, чтобы его заблокировали,
— если не удаётся войти в аккаунт, обратитесь в службу поддержки,
— смените пароль и включите двухфакторную идентификацию,
— сделайте аккаунты в соцсетях закрытыми — так у мошенников меньше шансов вас шантажировать,
— в списке привязанных к аккаунту устройств отключите все незнакомые.
«Всегда используйте сложные уникальные пароли, двухфакторную аутентификацию и не переходите по сомнительным ссылкам. Не сообщайте коды из sms и CVV-коды карт — их никогда не запрашивают настоящие службы поддержки», — напомнили в МВД РФ.
Ранее рассказывали, почему нельзя просто выбросить сим-карту.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.