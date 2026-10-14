Россиянам напомнили, почему нельзя просто выбросить sim-карту

Если sim-карту вынуть из телефона, старый номер не перестанет действовать, напомнили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ. Даже если перестать вносить плату, оператор будет сохранять номер за владельцем несколько месяцев. Но рано или поздно симка вернётся в оборот, и её передадут другому абоненту. Если он окажется недобросовестным человеком — сможет воспользоваться возможностью и восстановить пароли от всех привязанных к номеру сервисов и наделать немало бед. Ведь к телефонному номеру привязаны Госуслуги, банковские карты, а также соцсети и почта, маркетплейсы, доставки и сервисы. Именно на телефон приходят коды подтверждения и восстановления данных.

Если по какой-то причине номер сменить необходимо, нужно не забыть зайти во все аккаунты и привязать их к новому номеру. И прежде чем выбросить симку и забыть о ней, лучше официально расторгнуть договор с оператором. Это можно сделать в салоне связи, через приложение или на портале Госуслуг. Только после этого номер окончательно перестанет быть вашим — значит, и ответственность за действия с ним вы больше не будете нести.

Чтобы обезопасить свои данные, специалисты по безопасности советуют использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно — чтобы при входе в аккаунт требовался не только код из sms, но и пароль, который знаете только вы (и лучше не использовать один и тот же пароль для разных ресурсов).

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