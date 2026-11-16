По данным пресс-службы надзорного ведомства, поводом послужило групповое заболевание учащихся. Эпидемиологи совместно с медработниками осмотрели пострадавших и контактных лиц.
На базе Центра гигиены и эпидемиологии проводятся лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов.
Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале работника, который мог явиться источником инфекции.
Кроме того, в ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили ряд нарушений, послуживших причиной распространения вируса и заболевания детей.
Отмечается, что угрозы дальнейшего распространения инфекции нет. Ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле управления Роспотребнадзора по РБ.
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