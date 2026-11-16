В понедельник, 16 ноября, на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров наградил директора Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий Зульфию Ишембитову.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд руководитель колледжа удостоена медали «За трудовую доблесть».

Напомним, на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий работает Центр «Абилимпикс». Там поддерживают ребят, у которых есть трудности со здоровьем, — помогают найти себя в профессии, организуют для них стажировки, готовят к участию в профессиональных соревнованиях разного уровня.

Руководитель региона отметил, что это не единственное достижение наших ребят на «Абилимпикс-2026». Башкортостан на национальном чемпионате представляют 74 участника — это школьники, студенты, уже работающие специалисты, участники специальной военной операции. Они завоевали 12 медалей — 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Директор колледжа поблагодарила руководителя республики за поддержку. Она отметила, что в такое тяжелое время многие регионы не смогли организовать поездку своих команд на чемпионат, наша же республика была представлена командой из 74 человек.

«Спасибо вам большое, за такую поддержку. Многие нам завидовали», — сказала она.