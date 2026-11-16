Сегодня в утренние часы в республике проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:

1307-м, 1494-м км автодороги М-5 «Урал»;

6-м, 97-м км автодороги Р-240;

198-м км автодороги Уфа – Оренбург;

105-м километре автодороги Уфа – Янаул.

Мероприятия проводятся экипажами Отдельного специализированного батальона ДПС.

По данным ГАИ РБ, основная цель рейдов — это профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.