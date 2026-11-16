Сотрудники госавтоинспекции установили водителя, устроившего дрифт на одной из центральных площадок Уфы.

Ранее сотрудники ГИА обнаружили в соцсетях видео, на котором водитель на «Ладе-2115» на площадке конгресс-холла «Торатау» устроил дрифт, тем самым создал аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

В кратчайший срок нарушителя установили и привлекли к ответственности. За рулем оказалась 22-летняя уфимка. В отношении нее составили административный материал за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.