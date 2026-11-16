По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне около пяти часов вечера 26-летний водитель за рулем «БМВ» на улице Пархоменко в городе Салавате не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Иномарка въехала в жилой дом.

Сотрудники госавтоинспекции при выезде на место происшествия установили, что на машине была установлена резина, не соответствующая погодным условиям.

В ДТП обошлось без пострадавших.