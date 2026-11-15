В Уфе на улице Октябрьской революции установили оригинальные фонари

В Уфе на улице Октябрьской революции продолжаются работы по обновлению системы наружного освещения, сообщает администрация города.

«Уфагорсвет» выполняет установку кронштейнов, монтаж светильников и цоколей. Они имеют особый дизайн, стилизованный под стиль начала прошлого века. Основной объём мероприятий уже выполнен, монтаж продолжается. Все работы выполняются в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что в Уфе по инициативе жителей городская улица получила новые фонари.